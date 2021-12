Calciomercato Roma, conferme dalla Spagna. Mourinho ha deciso su chi puntare. Ecco uno degli obiettivi per gennaio

Ormai è saputo, risaputo, e anche scritto in tutte le salse, che il vero obiettivo della Roma per il prossimo mercato di gennaio è un centrocampista. Che serve di più anche di un esterno difensivo, anche perché in questo caso dovrebbe anche rientrare Spinazzola.

Gli obiettivi, anche, si sanno. Ci sono tanti giocatori che sono entrati nel mirino di Tiago Pinto e per i quali, il general manager portoghese, ha intavolato delle trattative nelle scorse settimane. Insomma, si cerca di accontentare Mourinho in tutti i modi che vuole cercare non solo di andare il più avanti possibile in Conference League – che è un reale target della stagione – ma soprattutto vuole puntare anche a un piazzamento Champions, che sarà difficile, senza dubbio. Ma sono le ambizioni che fanno grande una squadra.

Calciomercato Roma, conferme spagnole sul centrocampista

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di un possibile interessamento nei confronti di Bruno Guimaraes, il brasiliano in forza al Lione. Classe 1997, sarebbe entrato nelle grazie di Mourinho non solo per la giovane età – che di conseguenza lascia ampia margini di miglioramento – ma anche perle caratteristiche fisiche e tecniche che sta dimostrando in Spagna. Insomma, è reale l’interesse bei confronti del centrocampista. Ma ballano, come detto, 15 milioni di euro.

La squadra francese infatti valuta il giocatore 45 milioni. Pinto non vorrebbe investirne più di 30 in questo momento. Magari anche cercando di dilazionare il pagamento del cartellino. Non sarà facile, senza dubbio. Ma la Roma ci proverà.