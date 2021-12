Calciomercato Roma, annuncio ufficiale: “Se ne andrà senza lasciarci un euro”

Calciomercato Roma, si libera a zero: colpo pronto per Tiago Pinto, che potrebbe cercare nuovamente l’assalto

Ci ha provato la scorsa estate Tiago Pinto. E col senno di poi, la società, avrebbe potuto accettare l’offerta del dirigente della Roma. Invece tra pochi mesi si libererà a parametro zero. Ormai c’è anche l’annuncio ufficiale da parte del presidente.

Andrea Belotti e il Torino divideranno le proprie strade alla fine della stagione. Lo ha confermato il presidente granata Urbano Cairo in un’intervista rilasciata a La Stampa. Lanciando anche un monito per il futuro, visto che perderà, Cairo, un enorme capitale. “Ci dovrebbe essere un indennizzo per le società che crescono i calciatori e poi li vedono andare via a parametro zero – ha detto il massimo dirigente della società piemontese – Belotti lo abbiamo pagato 8 milioni per prenderlo dal Palermo quando nemmeno loro ci credevano più di tanto. Ormai penso che se ne andrà senza lasciarci un euro”.

Calciomercato Roma, Belotti si libera a zero

Insomma, Pinto potrebbe prendere quell’attaccante cercato qualche mese fa, nei prossimi mesi. Un affare a zero incredibile quello di Belotti, che ormai ha deciso di mettere fine anche alle trattative per un rinnovo con il club granata. Anche il Gallo quindi rientra in maniera prepotente nei radar della Roma, anche perché la scorsa estate era stato anche indicato da Mou come innesto importante per la sua squadra. E allora perché non riprovarci? Sarebbe di fondamentale importanza avere un’altra punta di livello. Anche perché in questo modo si potrebbe rimanere cn il 3-5-2, un sistema di gioco che sta offrendo una buon equilibrio alla squadra giallorossa.

Chissà se l’anno prossimo non sia davvero quello buono per vedere Belotti in giallorosso. Pinto, a quanto pare, ci dovrebbe riprovare.