Calciomercato Roma, assalto a Veretout | Pronta l’offerta

Nuova pista di calciomercato che irrompe in casa Roma. A pochi giorni dal via ufficiale della sessione invernale c’è da registrare l’offerta pronta per Veretout.

Il calcio europeo sta vivendo giorni di fermento col mese di gennaio alle porte. Con i primi giorni dell’anno nuovo ci sarà anche l’apertura ufficiale del calciomercato. Data attesa con impazienza da Josè Mourinho, il tecnico portoghese è stato chiaro durante la prima metà stagionale. Lo Special One ha richiesto espressamente un salto di qualità della rosa romanista, la missione ora passa nelle mani di Tiago Pinto. Ma attenzione anche al fronte delle uscite.

Il 3 gennaio si aprirà ufficialmente la sessione di calciomercato invernale. La Roma sta cercando di muoversi in netto anticipo, ma sembrano non mancare ostacoli per Tiago Pinto anche in questa sessione. Mentre Mourinho attende il primo rinforzo, presumibilmente dall’Arsenal, c’è un nuovo annuncio sul fronte uscite. Guardiamo ancora una volta al campionato inglese, dove il Newcastle sembra stia preparando gli ultimi dettagli per presentare un’offerta a Jordan Veretout. Il centrocampista francese è un pilastro del centrocampo dei giallorossi, imprescindibile la sua presenza tra i titolari per Mou.

Calciomercato Roma, vogliono Veretout | Pronta l’offerta

Il transalpino è in scadenza contrattuale nel 2024, secondo quanto raccolto dal sito francese Footmercato.net gli inglesi lo hanno messo con decisione nel mirino. I Magpies si presentano a questa finestra di mercato forti di una schiacciante potenza economica, rappresentata dalla nuova proprietà saudita.

La volontà della Roma è sempre stata chiara, prolungare il contratto col numero 17. Il centrocampista, prelevato dalla Fiorentina, ha collezionato 104 presenze e 22 gol in maglia giallorossa. I tifosi della Roma sono stati conquistati a suon di grinta, tenacia e prestazioni sempre più convincenti. Una crescita esponenziale che è valsa al classe 1993 anche la convocazione con la maglia della Francia. E proprio oltralpe rilanciano l’interesse concreto del Newcastle verso il numero 17, la Roma proverà a blindarlo o ascolterà proposte dalla proprietà saudita?