Calciomercato Roma: Zaniolo, Tiago Pinto e quei 100 milioni di euro

Il 2022 sarà un anno importante per Nicolò Zaniolo, che vuole tornare definitivamente a splendere. E Tiago Pinto…

Il nuovo anno per voltare definitivamente pagina, mettersi alle spalle una volta per tutte gli infortuni e proiettarsi nel mondo dei top. E’ questo che Nicolò Zaniolo si aspetta dal 2022, un anno che, per lo meno dal punto di vista numerico, dovrebbe essergli gradito: 22 è il numero che porta sulla maglia, ma anche la sua età. Dopo le stagioni tormentate dai problemi fisici e un inizio fatto di tanto impegno e prestazioni altalenanti, Nicolò vuole che Bergamo sia lo spartiacque della sua carriera. Lì, in coppia con Abraham, ha incantato tutti e ritrovato il gol che tanto desiderava. E da lì vuole ripartire.

Dovrà metterci del suo, mettendo da parte qualche capriccio e qualche eccesso, ma la dedizione con cui è tornato a sudare in allenamento e a lottare in partita, dopo due infortuni che avrebbero steso chiunque, fa ben sperare. Ora, a partire dalla sfida del 6 gennaio contro il Milan, Nicolò deve continuare il lavoro di costruzione del proprio futuro. Un futuro che, tutti ci auguriamo, possa vedere la definitiva consacrazione di uno dei più puri talenti del calcio italiano.

Calciomercato Roma, Zaniolo e quella battuta | “A 100 milioni…”

Il nuovo anno porterà molto probabilmente anche novità dal punto di vista del contratto. Il procuratore del calciatore, Claudio Vigorelli, non è ancora stato chiamato da Tiago Pinto e dalla dirigenza giallorossa, ma unicamente per via delle incombenze legate al calciomercato. Ma il General Manager non ha dubbi: Zaniolo vale un rinnovo importante. La convinzione del dirigente portoghese è confermata da una battuta che, come riporta La Gazzetta dello Sport, Pinto ha recentemente fatto a Nicolò.

“Continua così e ti vendiamo a 100 milioni“, ha detto, scherzando, il g.m. Al di là della battuta, rimane il senso della frase: il grande valore di Zaniolo, accresciuto dal percorso di crescita che il ragazzo ha intrapreso. Con Mourinho il rapporto è eccellente. L’allenatore ha capito che per avere il meglio dal suo numero 22 era necessario metterlo più al centro del gioco. Troppo defilato, su quella fascia, per poter sprigionare tutta la sua classe. Ora, nel nuovo modulo, Nicolò gioca vicino all’amico Abraham. E i due si intendono a meraviglia. Il resto, si vedrà con il tempo. La Roma vuole il miglior Zaniolo, perché sa che può essere un giocatore dirompente. O che, in alternativa, possa rappresentare la fonte di una ricca plusvalenza con la quale poi rinforzare la rosa. Ci sarà tempo per pensarci: Nicolò per ora punta il 2022 con la voglia di chi vuole raggiungere tutti gli obiettivi, Mondiale compreso.