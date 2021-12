Comunicato ufficiale Roma, vendita sospesa | I dettagli

Cambia di nuovo tutto per la capienza allo Stadio. Adesso non potrà essere superiore al 50% dei tifosi.

La notizia del nuovo cambiamento per l’ingresso dei tifosi allo stadio porterà ad una scelta della Roma, che intanto ha emanato una nota sul proprio sito ufficiale per capire come poi si evolverà la situazione.

La Roma, una delle squadre più seguite d’Europa dal proprio pubblico, dovrà adeguarsi al nuovo decreto emanato a seguito dell’ultimo A seguito di queste decisioni la società giallorossa ha emanato una nota. convocato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi e dal Ministro della Salute Roberto Speranza. Non oltre il 50% di capienza negli stadi e non oltre il 35% nei palazzetti. A seguito di queste decisioni la società giallorossa ha emanato una nota.

Capienza Stadi, il comunicato della Roma

Ecco il comunicato apparso sul sito del club giallorosso: “L’AS Roma informa che, in attesa di ulteriori delucidazioni e conferme circa la capienza degli stadi ridotta al 50%, la vendita dei biglietti delle gare contro Juventus, Cagliari e Lecce è sospesa. Nei prossimi giorni verranno date ulteriori informazioni circa le modalità d’accesso alle prossime partite”.