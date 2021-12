Covid-19, arriva la sentenza: “Non possono più giocare”

La situazione legata alla pandemia e ai numerosi contagi continua ad essere sempre più difficile. Per questo si andrà verso una scelta obbligata.

La pandemia legata al Coronavirus continua a non fermarsi, anzi a poco meno di due anni dall’inizio del Covid-19, i contaggi stanno facendo registrare numeri da record. Seppur con una carica virale inferiore, adesso la variante Omicron la sta facendo da padrone.

Tra i tanti contagiati ci sono molti sportivi, compresi i calciatori del massimo campionato italiano di calcio. C’è chi se lo è preso una seconda volta, ma questo è un problema che la Serie A dovrà tenerne conto. Già lo scorso anno molte partite furono rinviate, e se la situazione non dovesse migliorare, sarà difficile non rinviare ulteriori match, già a partire dalla ripresa del campionato.

Serie A, nessuna possibilità per i no vax

Proprio per questo, sta per arrivare una decisione importante da parte del Governo, che metterà l’obbligo del vaccino per i professionisti legati al mondo dello Sport: “Il momento è delicato ma grazie alla responsabilità degli italiani ne usciremo. Indubbiamente la variante Omicron è molto più contagiosa, le prime evidenze scientifiche dimostrano che è contagiosa ma meno potente rispetto a quelle precedenti“, ha detto Andrea Costa, sottosegretario alla Salute ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo‘.

“I numeri sono grandi ma dobbiamo proseguire nel rispetto delle regole e della campagna vaccinale – ha proseguito –. Ci auguriamo che anche negli stadi ci sia un’assunzione di responsabilità. Si vedevano troppi tifosi senza mascherina. Altri Paesi europei hanno preso provvedimenti più severi ma noi riteniamo che la riduzione al 50% possa bastare. Gli atleti no-vax non possono più giocare. La pandemia ha dimostrato che ha una grande dinamicità e non possiamo permetterci di vanificare i sacrifici che facciamo da due anni”.