Sono ore decisive in casa Roma in vista del calciomercato. I giallorossi stanno cercando di lavorare d’anticipo, ecco cosa manca per l’addio in prestito.

Il 3 gennaio del 2022 si aprirà ufficialmente la finestra di calciomercato di riparazione. In casa Roma si attende con ansia la data, Mourinho è stato piuttosto chiaro sulla qualità della rosa a disposizione. Il portoghese ha auspicato rinforzi di qualità, mettendo alla porta diversi calaciatori prima d’ora certi del posto in squadra. Ecco cosa manca per l’addio in prestito a gennaio.

A poche ore dal nuovo anno c’è poco tempo per festeggiare per Tiago Pinto. Il general manager giallorosso sta vivendo giorni di fuoco, l’apertura della sessione invernale di calciomercato è alle porte. Josè Mourinho non ha fatto mistero di aver bisogno di una rivoluzione nella rosa giallorossa, gli annunci si sono sprecati. Ora l’occasione è a portata di mano, e Pinto non vuole farsi trovare impreparato. Contemporaneamente al lavoro in entrata il portoghese spinge diversi calciatori verso l’addio, ma non per tutti definitivo.

Leggi anche: Calciomercato Roma, affare a rischio | Nome nuovo in Bundesliga

Calciomercato Roma, addio in prestito | Ultimo ostacolo

Tra i tanti destinati a lasciare Trigoria c’è anche Riccardo Calafiori. Il giovane terzino sinistro lascerà il club giallorosso per accasarsi al Cagliari. Gli isolani sono impelagati nella lotta salvezza e Mazzarri avrebbe scelto nel giovane giallorosso il rinforzo ad hoc per l’out mancino. Manca un solo tassello per la chiusura dell’affare.

L’unico tassello che manca, dicevamo, è il primo rinforzo per Mourinho. Come riportato nell’edizione odierna de Il Tempo per lo sbarco del giocatore sull’isola si attende solo il via libera della Roma. L’unica tessera mancante per il completamento del puzzle è l’aarivo di Maitland-Nilens dall’Arsenal, appena l’accordo sarà definito arriverà l’ok ufficiale anche per il passaggio in prestito secco del terzino giallorosso alla corte di Mazzarri.