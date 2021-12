Milan-Roma, recupero ancora in forse per tre giocatori di Pioli. Si sono allenati a parte anche oggi

Alla ripresa del campionato la Roma di José Mourinho sarà impegnata nella delicata e difficile trasferta di Milano contro la formazione allenata da Stefano Pioli. Una partita assai importante per la squadra giallorossa, chiamata a un risultato importante per iniziare al meglio il nuovo anno.

Lo Special One spera di recuperare almeno Lorenzo Pellegrini, che ha chiuso in anticipo le vacanze per essere pronto. E le possibilità sono alte di rivedere in campo il capitano, che ha una voglia matta di tornare a essere disponibile. Insomma, si può fare. Ci spera Mou e ci sperano tutti i tifosi giallorossi.

Milan-Roma, problemi per Pioli

Anche Pioli ha diversi problemi. In tre infatti alla ripresa degli allenamenti si sono allenati a parte. Oltre a Kessie e Bennacer che non ci saranno perché impegnati in Coppa d’Africa, il tecnico rossonero dovrà capire se potrà contare su tre elementi che non si sono uniti alla squadra alla ripresa dell’attività. In poche parole, Pioli, potrebbe essere con mezza squadra in meno. E dopo quello che ha passato Mourinho in questa prima parte di anno, quasi sempre in emergenza, la sfortuna potrebbe anche colpire altri club.

Hanno lavorato in maniera differenziata infatti Ibrahimovic, Leao e Rebic. In attacco il Milan potrebbe quindi presentarsi con diversi problemi.