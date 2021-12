Covid, positivo nella Roma | A rischio la partita di Serie A

Nella serata di ieri tutti i giocatori e i componenti dello staff sono stati sottoposti ai tamponi per la ripresa delle attività.

La Roma è attesa dalla trasferta di San Siro prima e poi dall’altra difficile sfida contro la Juventus, questa volta in casa. Il 6 gennaio nel giorno della befana i giallorossi saranno ospiti dei rossoneri, secondi in classifica.

Tre giorni più tardi arriverà allo Stadio Olimpico la compagine bianconera di Massimiliano Allegri. Un inizio di 2022 difficile per la Roma di José Mourinho. Così come tutte le altre squadre, però, il club capitolino dovrà fare la conta con i contagi, oggi saliti in numeri molto elevati in Italia e nel mondo.

Milan-Roma a rischio, la situazione

Per quanto riguarda l’esito dei tamponi effettuati ieri, è emerso infatti un nuovo caso di positività all’interno del gruppo squadra. Nome del giocatore che per motivi di privacy non verrà reso noto. Lo si potrebbe apprendere anche nei prossimi giorni, vedendo chi sarà in gruppo negli allenamenti e chi non ci sarà. Intanto il giocatore è lievemente sintomatico e nei prossimi giorni farà un nuovo tampone. Va detto però che, per il momento la trasferta contro il Milan del 6 gennaio è a rischio.