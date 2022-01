Calciomercato Roma, beffa per Mourinho | Lo prende Inzaghi

Calciomercato Roma, Mourinho sembrerebbe destinato alla beffa stando alle ultime indiscrezioni. Un giocatore da tempo seguito è molto vicino all’Inter.

L’asse Roma-Milano si è molto infiammato in questi anni. Basti pensare allo scambio Zaniolo e Santon per Nainggolan o alla non meno dolorosa sortita di Edin Dzeko la scorsa estate. Il tutto, senza dimenticare di situazioni quali l’interesse giallorosso per Conte nella primavera precedente alla firma del leccese con il club lombardo o, in questa stessa parentesi, al duello per Barella.

La distanza tra i due club, purtroppo per i tifosi della Roma, è molto aumentata in questi anni, dopo non poche stagioni caratterizzate dalla maggiore forza dei capitolini rispetto al club di Viale della Liberazione. L’obiettivo di Friedkin e colleghi, ovviamente, è quello di limare il gap con questo e gli altri top team presenti in Serie A.

La scelta di ingaggiare un tecnico come Mourinho ne è lapalissiana testimonianza che non deve però sottintendere miopie circa l’importanza di una costruzione diacronica e sostenibile, onde evitare spiacevoli situazioni come, non a caso, accaduto proprio ai campioni di Italia in quest’estate. L’obiettivo è costruire pian piano, evitando smantellamenti ma basando il tutto su una progettualità paziente.

Senza uscire dal discorso di confronto tra le due società, riportiamo di seguito quanto anticipato in apertura. Il grande vantaggio ossia che l’Inter sembrerebbe aver ottenuto ai danni di Pinto per un obiettivo comune. Questo, se confermato, evidenzierebbe ulteriormente il dislivello tra le due interessate.

