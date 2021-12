Calciomercato Roma, nulla di definito | Arriva l’annuncio del tecnico

Il calciomercato si aprirà il prossimo 3 gennaio e la Roma vorrà farsi trovare pronta per un inizio di anno difficile.

Prima il Milan e poi la Juventus (sempre che le partite verranno regolamente disputate, ndr) saranno le prime due squadre che la squadra giallorossa affronterà ad inizio 2022. Un inizio di anno e di girone di ritorno di Serie A assai complicato.

A preoccupare però non sono solamente i contagi in aumento in Italia, ma anche la rosa. Infatti José Mourinho sa bene che i rinforzi che dovranno arrivare nel mercato di gennaio servono con estrema urgenza, soprattutto un terzino destro e un centrocampista centrale. Se per l’obiettivo dell’esterno ancora non c’è nulla di definito, per il giocatore in mezzo al campo la situazione è più chiara.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Pinto accelera | Incombe il Manchester United

Calciomercato Roma, futuro da decidere

Infatti dopo che per settimane l’obiettivo era Denis Zakaria, il quale però è diventato ormai irraggiungibile, adesso chi sembra essere molto vicino è Ainsley Maitland-Niles. Il centrocampista classe ’97 di proprietà dell’Arsenal ha disputato 11 partite, fornendo un assist. Del suo futuro ne ha parlato il tecnico dei Gunners, Mikel Arteta.

“Qualsiasi notizia riguardo a qualsiasi giocatore la teniamo privata. Ainsley al momento è un nostro giocatore. Ci aspettano alcune operazioni, abbiamo alcuni giocatori e dei prestiti che dobbiamo completare. Ma tutto può succedere ancora e dipende dalle offerte che arriveranno. Vedremo“, ha affermato l’allenatore del club londinese.