Calciomercato Roma, Mourinho lo blinda | Pronto il rinnovo

Calciomercato Roma, Mourinho avrebbe messo il veto alla cessione. E di conseguenza sarebbe anche pronto il rinnovo

E’ stato uno degli elementi più utilizzati da parte dello Special One in questo inizio di stagione. E allora, il tecnico, ha decisamente deciso di blindarlo mettendo un veto alla sua cessione nonostante le voci che si sono rincorse nelle ultime settimane.

Ed è anche per questa decisione del tecnico portoghese che, nei prossimi mesi, potrebbe partire la vera e propria trattativa di rinnovo del contratto del centrocampista francese Jordan Veretout. A svelare questo è stato Nicolo Schirà, che attraverso un Tweet, ha smentito le voci di un possibile addio nella prossima stagione.

Calciomercato Roma, la situazione Veretout

“Nonostante le indiscrezioni, nessuna trattativa è in corso per Jordan Veretout al Newcastle : il centrocampista francese non è cedibile per José Mourinho e la Roma elle prossime settimane riaprirà le trattative per il prolungamento del contratto”. Queste le parole scritte sul proprio account dal giornalista che si occupa di trattative di mercato. In poche parole, e senza mezzi termini, non c’è nessuna possibilità che il francese possa lasciare la Roma al termine di questa stagione.

Veretout quindi sarà una colonna portante della Roma anche nei prossimi anni. Pinto dovrebbe proporre un prolungamento fino al 2026 con un discreto adeguamento anche della parte economica. I prossimi mesi – forse anche le prossime settimane, anche se adesso in testa ci sono gli innesti da mettere in rosa – potrebbero essere realmente decisivi affinché tutto possa andare per il verso giusto. Un accordo importante quello che potrebbe interessare Veretout, che la scorsa estate sarebbe anche stato cercato dal Napoli. Ma non lascerà Trigoria. Almeno fin quando ci sarà lo Special One in panchina.