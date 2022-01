Calciomercato Roma, fa tutto Conte | Scambio improvviso

Calciomercato Roma, “fattore” Conte: lo scambio che mette in allerta Tiago Pinto. Gli ultimi intrecci in casa giallorossa.

Giornate intense in casa Roma, con la compagine giallorossa che si sta preparando al meglio in vista di una seconda parte di stagione nella quale Mou si aspetta dai suoi quella continuità che Abraham e compagni solo raramente sono riusciti a trovare. Lo Special One, inutile ribadirlo, si aspetta di ricevere almeno un paio di “regali” dal mercato.

I ruoli sono ormai scanditi: un centrocampista di quantità, di “rottura”, e un terzino. La trattativa con l’Arsenal per Maitland-Niles vive una fase di stallo, dal momento che con i Gunners non è stata raggiunta un’intesa né per la modalità del riscatto- diritto la proposta, obbligo la richiesta – né per le cifre complessive di un’operazione per la quale Pinto non vorrebbe sforare i 10 milioni di euro. Per quanto concerne la mediana, invece, il nome più caldo è quello di Boubacar Kamara, legato al Marsiglia da un contratto in scadenza nel 2022. Tuttavia, anche in questo caso la situazione non è fluida, dal momento che il ragazzo fa gola a tante big del panorama internazionale, tra cui il Milan, che non ha ancora risolto la grana Kessié.

Calciomercato, lo scambio Conte-Milan che gela la Roma: la rivelazione

Come Kamara, anche l’ivoriano dei rossoneri ha deciso di non prolungare il suo contratto in scadenza, rispedendo al mittente la proposta di Maldini, che si aggirava sui 6 milioni di euro annui. Il “Presidente” fa gola ad Antonio Conte, che avrebbe voluto allenarlo sin da quando sedeva sulla panchina dell’Inter; motivo per il quale, stando a quanto riferito da “Sportmediaset“, gli Spurs starebbero entrando nell’ordine di idee di proporre al Milan uno scambio con Tanguy Ndombele, che de facto Conte ha scaricato. Nelle ultime ore il profilo del francese è stato accostato anche alla Roma, anche se il suo ingaggio spaventoso, da oltre 10 milioni di euro annui, rappresenta comunque un ostacolo che i club italiani non possono non prendere in considerazione.