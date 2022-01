Quest’oggi si è aperto ufficialmente il calciomercato invernale. C’è un nuovo annuncio che scuote i tifosi giallorossi sull’addio di Zaniolo.

Sono giornate caldissime nel calcio italiano. Quest’oggi si è aperto ufficialmente la sessione di calciomercato di riparazione. Nuovi scenari continuano a coinvolgere direttamente l’universo giallorosso. Ecco il nuovo annuncio che scuote i tifosi, ecco cosa potrebbe succedere a Nicolo Zaniolo. L’addio al talento giallorosso potrebbe materializzarsi, secondo quanto annunciato poco fa a Calciomercato.it Tv.

Un nuovo annuncio su Nicolò Zaniolo scuote i tifosi della Roma. Sono ore convulse nel calcio italiano, dopo l’apertura ufficiale della sessione invernale. La Roma sta cercando di muoversi con tempestività, ma ancora una volta le trattative con l’Arsenal subiscono frenate improvvise. Come vi abbiamo riportato poco tempo fa, il club londinese non ha ancora risposto alla Roma per Maitland-Niles. In attesa del primo rinforzo ufficiale c’è un nuovo annuncio che fa tremare i fan di Nizolò Zaniolo, il numero 22 potrebbe lasciare la Roma, ecco perchè.

Calciomercato Roma, addio Zaniolo: “Prezzo già fissato”

Il nuovo annuncio sull’addio del talento giallorosso arriva in diretta su Calciomercato.it TV, a farlo è stato Enrico Camelio. Secondo il giornalista la situazione del numero 22 è la seguente: “Se arrivano 50 milioni di euro la Roma vende Zaniolo.”

Il talentuoso calciatore è stato decisivo nell’ultimo big match trionfato dai giallorossi, il 4-1 imposto a domicilio all’Atalanta. Zaniolo si sta rilanciando con la nuova posizione che lo vede in attacco al fianco di Tammy Abraham. La cifra secondo Enrico Camelio sarebbe stata fissata a 50 milioni di euro, cosa ne penseranno i tifosi giallorossi?