Milan-Roma, è caos totale | Comunicato ufficiale del club

Le attenzioni in casa Roma si dividono tra mercato e campionato. Il 6 gennaio ci sarà la sfida in casa del Milan, ecco il comunicato ufficiale sui biglietti.

La Roma ha emesso un comunicato ufficiale in merito al caos biglietti in vista della sfida in casa del Milan. Le nuove disposizioni ministeriali hanno modificato la capienza degli stadi, ecco la presa di posizione del club giallorosso.

Non solo calciomercato tra gli argomenti caldi in casa Roma. Quest’oggi c’è stata l’apertura ufficiale della sessione di mercato invernale,ma tra pochi giorni si tornerà anche in campo. I giallorossi sono attesi da un big match nella prima giornata di ritorno. La banda di Josè Mourinho farà visita a San Siro al Milan, rossoneri secondi in classifica. La Roma sarà accompagnata ancora un volta dalla passione dei tifosi, costante durante tutta la prima parte stagionale. Diverse cose però cambiano anche per i tifosi giallorossi, ecco il comunicato ufficiale della Roma.

Milan-Roma, è caos totale | Comunicato ufficiale

Il calcio italiano è pronto a ricominciare dal girone di ritorno. La Serie A però deve fare i conti con un vero e proprio allarme pandemia, tantissimi i positivi tra le squadre italiane. Anche negli stadi cambia tutto, con la modalità di accesso ridotta dal 75% alla metà della capienza dell’impianto. Milan-Roma è nel caos biglietti, più totale, il settore ospiti era andato sold-out.

“In vista della sfida del 6 gennaio in casa del Milan, il settore ospiti di San Siro è stato riempito fino al limite di capienza inizialmente previsto del 75%. L’AS Roma ringrazia i tifosi giallorossi per l’ennesima dimostrazione di passione. Viste le numerose richieste pervenute, l’AS Roma informa di non essere direttamente responsabile della gestione dell’evento e pertanto si attendono da parte dell’AC Milan i dettagli circa le modalità d’accesso. Per qualsiasi ulteriore informazione, si rimanda al sito ufficiale acmilan.com e ai relativi contatti riportati.” Ora i tifosi giallorossi aspettano che sia la società rossonera a battere un colpo, la soluzione più logica sarebbe quella di riservare un settore ad hoc per chi ha acquistato il biglietto ma rischia di restare fuori dall’impianto di San Siro.