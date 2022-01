Calciomercato Roma, Pinto ha fretta di chiudere | Scatta l’ultimatum

Calciomercato Roma, ora o mai più: la mossa di Pinto che fa capire che, ormai, il tempo sta per finire. Ecco l’ultimatum.

La sessione di calciomercato della Roma è entrata nella sua frase più cruciale, con Pinto che spera di regalare al più presto almeno uno dei due tasselli richiesti da Mou per completare l’organico.

La pista più calda è quella che porta a Maitland Niles, per il quale, però, non è stato ancora raggiunto un accordo totale con l’Arsenal. La fumata bianca non è stata ancora trovata, anzi: permane una sensibile distanza tra domanda ed offerta, con i giallorossi che non si schiodano dall’offerta da 10 milioni di euro presentata qualche giorno fa, per un’operazione che, nelle idee del general manager capitolino, dovrebbe essere imbastita sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

I “Gunners”, per adesso, nicchiano, non avendo ancora dato una risposta definitiva: la richiesta si attesterebbe sui 15 milioni di euro, e non c’è stata un’apertura totale neanche sul prestito, per il quale i londinesi chiederebbero almeno un obbligo di riscatto. Sebbene la Roma abbia trovato un accordo di massima con l’entourage del ragazzo, prosegue la situazione di empasse.

Calciomercato Roma, stallo per Maitland-Niles | Ecco l’ultimatum

E così, secondo quanto riferito da Sky, i capitolini avrebbero fatto recapitare un ultimatum all’Arsenal: 72 ore, questo è il termine oltre il quale Pinto non è più disposto ad aspettare, prendere o lasciare. Stanca dei continui tentennamenti dei Gunners, la Roma aspetta di capire in tempi relativamente brevi l’evolversi della situazione, salvo poi decidere di virare su altri tipi di obiettivi, in caso di fumata nera. Anche il Cagliari segue l’evolversi della vicenda con molta attenzione, dal momento che hanno trovato un principio d’accordo per l’approdo di Calafiori che, però, fino a quando non arriverà un nuovo terzino, non partirà.