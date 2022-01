Calciomercato Roma, sorpasso definitivo | Via libera Pinto

Calciomercato Roma, arriva il sorpasso definitivo. C’è anche il via libero di Tiago Pinto per il rinforzo più facilmente raggiungibile

Mercato entrato ormai nel vivo. E gli obiettivi della Roma si conoscono da tempo. Un centrocampista centrale e un esterno sono fondamentali per José Mourinho, e questo lo sa bene Tiago Pinto, general manager giallorosso, che è alla ricerca dell’occasione migliore.

In mezzo al campo, soprattutto, sono tanti gli elementi seguiti e anche accostati alla Roma in questa fase d’avvicinamento alle trattative. Da Grillitsch, passando per Roca e infine anche Kamara del Marsiglia. E, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe questo al momento l’obiettivo più vicino.

LEGGI ANCHE: Stadio Roma, incontro Friedkin-Gualtieri | C’è l’annuncio

Calciomercato Roma, via libera per Kamara

Il quotidiano spiega che Sampaoli ha dato il via libera alla sua cessione. Il Marsiglia, inoltre, ha un conto aperto con la Roma: sono lì, infatti, Under e Pau Lopez che nei prossimi mesi verranno riscattati dal club francese. Ed è anche per questo motivo che il francese – che come Grillitsch va in scadenza di contratto – sembra quell’elemento da poter prendere subito e da mettere a disposizione in maniera immediata allo Special One.

Una conferma, insomma, all’esclusiva di ASRL: vi abbiamo infatti parlato di Kamara lo scorso 18 ottobre come possibile innesto. E adesso le condizioni iniziano a essere anche mature per la conclusione della trattativa. In tutto questo, però, Pinto non scarta le altre ipotesi in campo. Non solo lo svizzero, ma anche Ndombele del Tottenham: anche se quest’ultimo, viste le condizioni economiche dell’affare, rimane un obiettivo difficile. Rimane in corsa sì, ma è alle spalle degli altri. La situazione economica è quella che tutti conosciamo. E fare voli pindarici non è sicuramente possibile.