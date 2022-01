Il sindaco della Capitale è disposto a parlare con i Friedkin per lo stadio della Roma: “Mi risulta che anche da parte loro ci sia interesse”

Tra pochi giorni la Roma dovrà affrontare il Milan a San Siro per il ritorno in campo dopo la sosta. Nel giorno dell’Epifania, infatti, gli uomini di Mourinho sfideranno i rossoneri in quello che è definito la Scala del calcio. Quello del capoluogo lombardo è uno degli stadi più belli e suggestivi d’Italia, ma nonostante questo, il club di via Aldo Rossi insieme all’Inter stanno progettando una nuova struttura. La questione stadio è molto calda anche per la Roma, che da anni sta cercando di trovare una zona idonea nella Capitale per avere una struttura di proprietà.

Non solo calciomercato, quindi, in questo inizio di 2022. Porte girevoli a Trigoria con Gonzalo Villar che potrebbe lasciare la Roma e Ainsley Maitland-Niles che potrebbe diventare riserva di Rick Karsdorp. Le trattative di mercato impazzano, i direttori sportivi viaggiano per incontrare dirigenti e calciatori, ma non solo loro sono a lavoro. La questione stadio, infatti, è sempre in piedi a Trigoria, soprattutto dopo il progetto presentato da James Pallotta. L’ex presidente giallorosso, però, non ha mai visto i suoi piani realizzarsi nonostante abbia combattuto per circa dieci anni con la burocrazia italiana. Diverse azioni, poi, hanno sempre ostacolato la realizzazione dello stadio, che si è conclusa con la sospensione definitiva del progetto.

Stadio Roma, Gualtieri: “Pronti a incontrare i Friedkin”

L’idea di vedere la Roma al di fuori dello Stadio Olimpico e in una struttura di proprietà non è mai sfumata a queste latitudini. Dan e Ryan Friedkin, infatti, hanno colto l’eredità di Pallotta e un nuovo stadio è sicuramente nei loro piani. Per far sì che sia possibile c’è bisogno della collaborazione della giunta capitolina e del sindaco, Roberto Gualtieri. Il primo cittadino, tifoso della Roma, ha parlato a margine di una commemorazione al Verano, dove si è detto aperto ad incontrare i Friedkin: “Siamo pronti a vederci con i Friedkin a gennaio per parlare dello stadio della Roma. siamo assolutamente disponibili“. Così le parole raccolte dall’ANSA di Gualtieri, che ha continuato: “Ci sono già stati dei primi contatti anche con l’assessore Veloccia. Siamo pronti e mi risulta che anche loro siano interessati ad incontrarci“.