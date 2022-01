Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo: c’è l’incontro

Calciomercato Roma, c’è l’incontro il rinnovo di Nicolò Zaniolo: le ultime sulle manovre in casa giallorossa.

Ore calde in casa Roma. I giallorossi si segnalano tra i più attivi non solo sul fronte legato alle entrate, ma anche su quanto concerne le uscite. Pinto ha praticamente chiuso con l’Arsenal per l’acquisto di Maitland-Niles, e si attendono soltanto i comunicati ufficiali a riguardo per quello che sarà il primo regalo per Mou.

Lo Special One, però, dovrebbe essere accontentato anche con l’acquisto di un centrocampista, o almeno questo sono le intenzioni del general manager dei capitolini, con il profilo di Kamara che stuzzica e non poco dalle parti di Trigoria. Tuttavia, a tenere banco è sempre la questione rinnovi: tra i tanti, spicca sicuramente quella legata a Nicolò Zaniolo, il cui contratto in scadenza nel 2024 al momento non è stato ancora rinnovato. Qualche rumours ha riferito di un timido interessamento dalla Premier e dalla Liga, ma per adesso non è arrivata alcun tipo di offerta per il prodotto del vivaio dell’Inter, sul quale la Roma intende puntare anche in futuro.

Calciomercato Roma, svolta Zaniolo: summit per il rinnovo

A tal proposito, come documentato da Sportitalia, si sarebbe tenuto un incontro tra Tiago Pinto e Claudio Vigorelli, agente, tra gli altri di Zaniolo. Il tema del summit potrebbe essere stato proprio il rinnovo del gioiello della Roma, che fino ad ora non era stato ancora approfondito con dovizia di particolari: a dispetto di qualche spiffero, l’intenzione tra le parti sarebbe quella di continuare il “sodalizio”. Ma nulla vieta che nei dialoghi non sia stata toccata anche la questione Santon, per il quale era stata ventilata la possibilità di una rescissione. Insomma, qualcosa bolle in pentola: ne sapremo di più nel corso delle prossime ore.