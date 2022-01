Calciomercato Roma, viste e firma | Domani in città

Calciomercato Roma, visite mediche e firma. Domani dovrebbe già essere in città. Pinto piazza un altro colpo

In poco tempo Tiago Pinto è riuscito a mettere quelle toppe nella rosa della Roma che serviranno a Mourinho, nella seconda parte di stagione, per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati. Sì, perché dopo Sergio Oliveira, il general manager è pronto a chiudere un’altra trattativa.

Un’operazione altrettanto importante: che secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, è ai dettagli. Si vedono i titoli di coda, visto che il giocatore dell’Arsenal, Maitland-Niles, ieri ha svolto le visite mediche a Londra. Tutto ok, adesso è atteso nella Capitale per mettere nero su bianco e per legarsi alla società giallorossa.

Calciomercato Roma, Maitland-Niles domani in città

C’è di più. Perché l’esterno inglese, che può giocare sia alto che basso, potrebbe arrivare in città già stasera o al massimo nella giornata di domani. Se riuscirà ad avere tutti i permessi che servono s’imbarcherà sul primo aereo che da Londra arriva a Roma per iniziare la sua nuova avventura nel massimo campionato italiano. Un altro colpo insomma per Pinto, che ha accelerato in maniera importante, probabilmente con l’idea di dedicarsi, nella seconda parte di questo mercato invernale, a piazzare gli esuberi che ci sono nella rosa. E, perché no, anche per cercare di capire se ci sia qualche altra possibilità di mercato per chiudere in bellezza.

Insomma, Mourinho sta per essere realmente accontentato in tutto quello che ha chiesto nel corso di questi mesi. La rosa giallorossa alza l’asticella con due innesti d’esperienza e che fanno lievitare il valore tecnico della rosa. Ci siamo, ormai: mancano davvero solamente gli ultimi dettagli e poi ci dovrebbe anche essere l’annuncio ufficiale.