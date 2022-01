Formazioni ufficiali Milan-Roma, Mou spiazza tutti | Esclusione a sorpresa

Milan-Roma, le formazioni ufficiali: le decisioni di José Mourinho. Ecco la scelta dello Special One su Pellegrini.

Tutto pronto a San Siro: dopo una lunghissima vigilia, movimentata soprattutto dalle conseguenze del Covid e da un aumento impressionante del numero dei contagi, il sipario su Milan-Roma sta per essere sollevato.

Partita fondamentale per il cammino di entrambe le squadre: i padroni di casa vogliono lanciare un messaggio alla concorrenza, e a dispetto delle molte assenze Stefano Pioli non rinuncia al modulo che fino ad ora ha permesso ad Ibra e compagni di stazionare nelle posizioni di vertici. Anche Mourinho cerca continuità, con lo Special One che ha deciso di riproporre la difesa a tre, schierando Zaniolo come seconda punta al fianco di Tammy Abraham.

Milan-Roma, le formazioni ufficiali: le scelte di Mou

C’era attesa per capire quale sarebbe stata la scelta di Mourinho relativamente al possibile impiego dal primo minuto di Lorenzo Pellegrini, il cui recupero era stato annunciato dallo stesso tecnico lusitano nel corso della conferenza stampa di presentazione al match, dove però Mou aveva messo in guardia sul fatto che il capitano non avesse i novanta minuti nelle gambe. Alla fine, Pellegrini partirà titolare, con Cristante in panchina. Ecco le scelte di formazione:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham.

MILAN (4-2-3-1) Maignan; Florenzi, Gabbia, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim, Saelemaekers; Giroud.