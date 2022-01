Calciomercato Roma, asta da 35 milioni | È corsa a tre

Il club sta cercando di prendere il giocatore, ma c’è tanta concorrenza. Interessa anche a Pinto per il calciomercato della Roma

Questi primi giorni di gennaio sono infuocati per la Roma che si sta muovendo molto per portare a Trigoria i primi rinforzi. Tiago Pinto è entrato ufficialmente in scena il 3 gennaio, giorno di apertura del calciomercato, e cercherà di regalare a Mourinho i giocatori che ha chiesto. Il tecnico portoghese non si è mai nascosto e ha sempre richiesto nuovi rinforzi soprattutto in quei reparti più critici. Le alternative a disposizione non hanno mai stregato l’ex tecnico del Real Madrid che, infatti, ha schierato quasi sempre i titolari in ogni partita.

In particolare, il reparto più in difficoltà è la fascia destra do ve le alternative sono veramente poche. Oltre a Davide Santon, ormai separato in casa da mesi, c’è Bryan Reynolds, che non ha mai convinto José Mourinho. L’esterno statunitense interessa molto all’estero e potrebbe lasciare Trigoria a gennaio. La presenza di Rick Karsdorp è fondamentale, come ha detto lo stesso allenatore nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma. Trovare un sostituto per l’olandese, quindi è più che importante. Per questo motivo Pinto ha trovato l’accordo con Ainsley Maitland-Niles in dirittura di arrivo dall’Arsenal.

Calciomercato Roma, tre club inglesi su Guimaraes

Secondo Mourinho, la lacuna non c’è solamente sulla fascia destra, dove Karsdorp ha saltato una sola gara perché squalificato. Anche il centrocampo è un reparto da rinforzare per il tecnico portoghese e Pinto si è messo alla ricerca del profilo giusto per accontentarlo. Tra i diversi nomi sulla lista del general manager c’è quello di Sergio Oliveira, che come riporta asromalive.it sembra essere molto vicino alla Roma, ma c’è anche quello di Bruno Guimaraes.

Il mediano brasiliano, che ha contribuito a vincere la medaglia d’oro alle olimpiadi con la Seleçao, si è messo in mostra grazie alle sue prestazioni. Sono molti i club su di lui tra cui tre della Premier League. Come riporta l’Evening Standard, le squadre interessate sono Arsenal, Everton e Newcastle, che stanno cercando di ingaggiare il centrocampista già da gennaio. Ci vogliono circa 40 milioni per far partire il brasiliano, con il Lione che non vorrebbe privarsi di lui in inverno. Il club francese sarebbe disposto a lasciarlo partire, ma solo in estate.