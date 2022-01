Roma, torna di moda Fonseca | Tifosi divisi sui social

Dopo la sconfitta di ieri a San Siro in casa Roma non mancano le polemiche. Come sempre, social scatenati tra passato e presente.

La Roma si lecca le ferite dopo la sconfitta patita ieri pomeriggio in casa del Milan. Una battuta d’arresto che brucia, visto che dopo la vittoria di Bergamo le speranze giallorosse di avvicinare concretamente il quarto posto in classifica erano tornate a brillare. A peggiorare le cose, l’ennesima direzione arbitrale a senso unico. Alcuni episodi hanno decisamente condizionato l’andamento del match, complicando subito il compito della squadra giallorossa.

Al di là degli aspetti arbitrali, però, la Roma deve riflettere anche su altri aspetti del match. Da una parte gli errori individuali: quello clamoroso di Ibanez sul raddoppio di Messias, così come l’ingenuità di Karsdorp che è costata all’olandese il secondo giallo. Più in generale, nel primo tempo la squadra è apparsa poco lucida, senza il nerbo necessario per affrontare alla pari sfide tanto importanti. Segnali di ripresa, al contrario, si sono visti nel secondo tempo, senza che però la Roma riuscisse a riequilibrare il punteggio.

Roma, riecco Fonseca | Sui social infuria la polemica

La sconfitta non pregiudica la stagione giallorossa. José Mourinho è ancora convinto che la squadra, nonostante la concorrenza di avversarie meglio attrezzate, possa dire la sua fino alla fine in chiave quarto posto. Soprattutto se dal calciomercato invernale arrivassero – come sembra dalle ultime indiscrezioni – un paio di elementi capaci di rinforzare la rosa giallorossa. L’ambiente però è scosso dalla delusione e sui social non mancano le polemiche e le accuse nei confronti dell’allenatore.

C’è anche chi, attaccando Mourinho, rimpiange l’addio di Paulo Fonseca, rimarcando differenze rispetto alla scorsa stagione. Diversi utenti rilanciano confronti con la gestione dell’ex allenatore giallorosso e c’è anche chi si schiera apertamente dalla parte di Fonseca, contestando la gestione Mourinho. Moltissimi, però, i commenti in difesa dell’attuale allenatore, ancora forte del pieno sostegno dell’ambiente. Se dirigenza e società non hanno dubbi, anche la piazza rimane dalla parte dello Special One. Con buona pace di chi ha nostalgia del passato.

La verità è che Fonseca ha fatto bene nel girone d’andata (eravamo terzi) ma la verità assoluta è che puoi anche arrivare primo al giro di boa. Se poi a fine anno hai gli stessi punti dell’ottava c’è poco da lodare https://t.co/98e3LxomnQ — Sickwolf (@SickwolfReal) January 7, 2022

