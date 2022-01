Calciomercato Roma, adesso è anche ufficiale | Non torna più

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale da parte del club. Tesoretto per Pinto, che può pensare a come investire il denaro in arrivo

Si sapeva, ovviamente. Ma adesso c’è anche l’annuncio ufficiale da parte del club. Un tesoretto per Pinto, che può sicuramente sorridere, visto che dopo le ultime annate sembrava che il calciatore in questione non avrebbe avuto tanto mercato. Merito insomma del portoghese, che ha piazzato un importante operazione in uscita.

Pau Lopez non è ufficialmente più un giocatore della Roma. Con la presenza numero 20 di ieri, il portiere spagnolo si è guadagnato il riscatto da parte del Marsiglia. Ed è stato il club francese, con un tweet, ad ufficializzare la cosa. La prossima stagione quindi Tiago Pinto sa di poter partire con un bel gruzzolo messo da parte, magari per riscattare Maitland-Niles.

Calciomercato Roma, le cifre di Pau Lopez

Pau Lopez lascerà quindi la società giallorossa per 12 milioni di euro. Sono questi i soldi che il Marsiglia sborserà nei prossimi mesi per il portiere che ha anche provveduto a salutare la città tramite un post su Instagram. Un contratto di quattro anni con il club francese per l’estremo difensore iberico, così come confermato anche dalla stessa società: firmerà, insomma, fino al 2026.

Tiago Pinto può sorridere. Sapendo quindi che l’anno prossimo a differenza della passata estate quando ha dovuto praticamente prima vendere per poter prendere qualcuno, avrà qualcosa a disposizione da investire sul mercato. E non è una cosa di poco conto in questo momento così particolare. Anzi, tutt’altro, perché sotto l’aspetto mentale potrebbe anche aiutare il giovane dirigente della Roma ad osare nelle prossime trattative. Si parte in poche parole con il piede giusto. Bene così.