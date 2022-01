Calciomercato Roma, Inter beffata | Futuro già deciso

Calciomercato Roma, Inter beffata: il futuro è già deciso. Operazione che si dovrebbe concretizzare nei prossimi giorni

Non solo in entrata, ma anche in uscita Tiago Pinto starebbe riuscendo a piazzare i primi colpi di mercato. Che poi, dopo l’arrivo di Maitland-Niles e quello probabile di Oliveira, sono diventati gli obiettivi principali del general manager portoghese.

Sono tanti gli elementi in uscita dentro la Roma: gente che ormai non viene considerata da Mourinho e che lo stesso tecnico non ritiene all’altezza della situazione. Uno di questi è Gonzalo Villar, che ormai sembra davvero a un passo dal lasciare la Capitale secondo le informazioni de Il Tempo. Il quotidiano sottolinea che la trattativa per il prestito del calciatore sia ormai agli sgoccioli.

Calciomercato Roma, Villar al Celta Vigo

Non rimarrà in Italia il centrocampista spagnolo: era anche nel mirino dell’Inter. Ma andrà a giocare nella propria Terra, precisamente al Celta Vigo, che avrebbe bruciato la concorrenza del Valencia che a un certo punto sembrava la destinazione più probabile per Gonzalo. Come detto si tratterebbe di un’operazione in prestito – non si conoscono altri dettagli in questo momento – che permetterà almeno per qualche periodo di abbassare il monte ingaggi. Sperando poi che alla fine della stagione l’operazione possa anche essere a titolo definitivo. Senza pochi dubbi è questo l’obiettivo del dirigente giallorosso.

Villar al Celta Vigo, insomma. Con buona pace di Simone Inzaghi che vedeva nello spagnolo, anche per via di una possibile partenza di Sensi, un elemento da inserire nella rosa nerazzurra. Ma non rimarrà in Serie A. Andrà in Liga, per cercare di mettersi in mostra e per strappare una conferma tra sei mesi. Anche Villar sa bene che il suo tempo a Trigoria è praticamente finito.