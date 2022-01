Calciomercato Roma, l’ingaggio folle che mette KO Tiago Pinto

Calciomercato Roma, la richiesta di ingaggio è folle e praticamente taglia fuori Tiago Pinto dalla corsa al centrocampista

Un ingaggio folle. Una richiesta altissima che taglia praticamente fuori Pinto da uno dei possibili colpi di mercato che la Roma aveva pensato di piazzare probabilmente la prossima estate, quando il calciatore si sarebbe liberato a parametro zero.

La concorrenza era sicuramente alta. E rimane tale anche in questo momento. Ma secondo le notizie riportate dal Sun, il problema principale dovrebbero essere i quasi 9 milioni di euro che Kamara, il 22enne del Marsiglia che va in scadenza di contratto, chiederebbe per firmare con il suo nuovo club. Una cifra enorme, che Pinto non può mettere sul piatto, che non taglia solamente fuori la Roma dalla corsa al centrocampista, ma anche molti altri club che si erano avvicinati al suo entourage.

Calciomercato Roma, Kamara verso la Premier

Ed è per questo motivo che, al momento, solamente in Premier League Kamara potrebbe andare. Su di lui, oltre il Newcastle – che di problemi economici non ne ha – ci sarebbe anche l’inserimento del West Ham. Anche se questi ultimi non vedrebbero sicuramente di buon occhio la richiesta del calciatore che sì ha delle qualità importanti, ma che vuole uno stipendio da calciatore affermato.

A queste condizioni come detto Pinto è tagliato fuori e dovrà guardare verso altre direzioni. Impensabile che il general manager giallorosso si possa spingere così in avanti. Non c’è proprio minimamente la possibilità di fare un’offerta ed è anche difficile non dare per veritiere le indiscrezioni del tabloid inglese. Sfuma quindi il possibile ingaggio di Kamara? Sì, è assai probabile arrivati a questo punto e dopo queste indiscrezioni.