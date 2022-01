Calciomercato Roma, Mou lo blinda | E stasera gioca dall’inizio

Calciomercato Roma, Mourinho lo ha praticamente blindato con le sue scelte. E stasera di nuovo in campo dall’inizio contro la Juventus

Mourinho lo ha praticamente blindato. Sembrava essere uno degli epurati, ma da quando lo Special One ha deciso di cambiare sistema di gioco, anche per lui le cose sono cambiate. In bene in questo caso. E allora non parte e stasera sarà in campo dall’inizio: quinta gara dal primo minuto nelle ultime dieci.

In poche parole: da quando lo Special One, contro il Venezia, ha deciso di utilizzare la difesa a tre, per Kumbulla si sono aperti scenari impensabili fino a quel momento. Il difensore albanese dopo la disastrosa nottata contro il Bodo, era uno da mandare via. E invece adesso è quasi diventato un punto fermo nella Roma mourinhiana. Anche perché la Roma in questo momento ha decisamente bisogno del ragazzo.

Calciomercato Roma, Kumbulla rimane

Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina, sono molte le richieste di prestito che sarebbero arrivate a Tiago Pinto per il cartellino del difensore. Tutte rispedite al mittente, perché Kumbulla non vuole lasciare la Roma e perché il general manager giallorosso non ha intenzione di cederlo, soprattutto con la formula richiesta. Un piano di rilancio per entrambe le parti che potrebbe anche portare a una seconda vita dentro Trigoria del difensore che i giallorossi hanno preso dall’Hellas Verona.

Intanto stasera come detto sarà in campo dall’inizio, di nuovo, vista anche la squalifica di Mancini. A meno che lo Special non decida all’ultimo momento di tornare alla difesa a quattro. Ma è un’opzione questa che appare lontana. Si proseguirà con il 3-5-2. Con Kumbulla titolare.