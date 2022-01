Roma-Juventus, tegola Zaniolo | Mourinho in attesa

Roma-Juventus, tegola Zaniolo per José Mourinho. L’attaccante rischia di rimanere fuori. Ieri non si è allenato. Ecco le ultime sulle condizioni

Una tegola si è abbattuta su José Mourinho nella giornata di ieri, così come riportato dal Corriere dello Sport questa mattina in edicola. Un problema enorme per lo Special One che, a quanto pare, potrebbe anche non poter contare su Nicolò Zaniolo.

Ieri non si è allenato e questa mattina sosterrà il provino decisivo. Ma vederlo in campo sarà comunque difficile. Non si conosce l’entità del problema – che non dovrebbe essere grave spiega ancora il quotidiano – che gli potrebbe fare saltare una gara assai importante. Il fatto però è che Zaniolo, in una delle partite che lui sente di più, rischia di non essere in campo. E qualora recuperasse non sarà ovviamente nelle migliori condizioni.

Roma-Juventus, problemi per Zaniolo

Una gara sfortunata quella contro la Juventus per l’attaccante. Che si è infortunato al ginocchio la prima volta appunto contro i bianconeri e che, pochi mesi fa, ha chiesto anche il cambio a gara in corso. Lui vuole esserci e farà di tutto, ma le possibilità a quanto pare sono davvero minime. Un problema enorme per Mourinho che dovrà anche capire chi mandare in campo, lì davanti, al fianco di Abraham.

Recuperato Mayoral – che andrà comunque in panchina – le maggiori possibilità dovrebbero essere per Shomurodov. Ma non sarà uguale, ovviamente, perché il peso specifico di Zaniolo è fuori discussione. Ci vorrebbe un miracolo questa mattina nel provino decisivo per riuscire a vederlo in campo. Ci spera Mou, ovviamente, ma che sa bene che non è il momento giusto per forzare. Vedremo.