Calciomercato Roma, Sergio Oliveira in città | Spunta la data

Calciomercato Roma, ecco Sergio Oliveira: cifre e dettagli dell’operazione. Il centrocampista è in arrivo e giocherà subito contro il Cagliari

Eccolo il colpo annunciato ieri da José Mourinho in conferenza stampa. Ormai i dettagli sono stati limati. Tutto fatto insomma per Sergio Oliveira, il centrocampista di personalità che lo Special One ha richiesto ad alta voce nel corso di questi primi mesi alla Roma.

Secondo il Corriere dello Sport il giocatore già domani dovrebbe essere in città. Ha salutato i compagni ed è in attesa dell’ok per partire alla volta della Capitale. Dovrebbe esordire subito, già contro il Cagliari nella prossima gara di campionato. Non c’è più tempo infatti per gli esperimenti dopo le due sconfitte arrivate contro Milan e Juventus. C’è da invertire immediatamente la rotta. C’è da fare subito il cambio di passo per cercare di rientrare in qualche modo nella corsa alla prossima Champions League, anche se oggettivamente sarà difficile. Ci si proverà, senza dubbio.

Calciomercato Roma, cifre e dettagli dell’operazione

Sergio Oliveira arriverà a Roma in prestito con diritto di riscatto. Tra Tiago Pinto e il Porto sono anche stati decisi i dettagli economici dell’operazione. Il centrocampista arriva alla corte di Mourinho per un milione di euro subito, più altri 13,5 in caso di riscatto. La Roma tramite la Gestifute è riuscita a chiudere l’operazione senza inserire l’obbligo. Ma poco conta questa, a fine stagione dovrebbe comunque passare in giallorosso a titolo definitivo.

Domani quindi sarà a Roma, visite mediche e firma sul contratto a 2,5 milioni di euro a stagione. Un accordo che dovrebbe avere la durata di quattro anni e mezzo.