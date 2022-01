Calciomercato Roma, attesa l’ufficialità del suo arrivo | Ecco quando

La Roma incassa la seconda sconfitta in due partite di questo 2022 intanto sta per piazzare il secondo colpo sul calciomercato.

Tiago Pinto non si ferma nonostante la compagine giallorossa sul campo si è fermata di botto sul parziale di 3-1 nella partita di ieri sera contro la Juventus. José Mourinho a fine gara se l’è presa un po’ con tutti, ma ha lanciato un messaggio chiaro e tondo.

Iniziato male questo 2022 la società giallorossa pensa subito alle prossime partite. La volontà è quella di regalare un secondo rinforzo nel giro di pochi giorni a José Mourinho, dopo l’arrivo di Ainsley Maitland-Niles in prestito dall’Arsenal. Si lavora però anche sulle uscite, dove non mancano i giocatori che ormai lo Special One non considera più.

Calciomercato Roma, le ultime su Sergio Oliveira

Doveva essere oggi la giornata decisiva, ma così non è stato, almeno non del tutto. Sergio Oliveira alla Roma si farà, ma non è ancora arrivata l’accelerata definitiva. Intanto secondo quanto riportato dal giornalista Jacopo Aliprandi, già nella giornata di domani, o al massimo quella di mercoledì, potrebbe arrivare l’ufficialità del nuovo colpo giallorosso.

Accordo totale tra i due club, sulla base del prestito oneroso fissato ad 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 13,5 milioni. Il centrocampista portoghese è ormai promesso sposo alla Roma, bisognerà capire quando. Questa è la settimana decisiva e chissà che domenica alle ore 18 contro il Cagliari non possa fare già il suo debutto.