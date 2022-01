L’anno solare della Roma si è aperto con una doppia sconfitta da incubo. I tifosi sono completamente spiazzati dalla quota riguardo Mourinho.

Ieri sera i tifosi della Roma hanno assistito ad uno spettacolo paradossale. I giallorossi sono stati in grado di incassare tre reti nell’arco di pochi minuti dagli acerrimi rivali della Juventus. Doppio vantaggio gettato alle ortiche e seconda sconfitta consecutiva al sapore di beffa. Ora ci si mettono anche le quote intorno al futuro di Mou a preoccupare i tifosi giallorossi, non solo quella che riguarda l’esonero. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il 2022 si è aperto con un doppio risultato cocente per i colori giallorossi. Prima la sconfitta contro il Milan a San Siro, poi l’incredibile rimonta subita in casa dalla Juventus. La Roma è uscita completamente frastornata dal doppio big match, i tifosi sono infuriati contro la mancanza di tenacia e concentrazione dei giocatori giallorossi. Tanti, troppi errori individuali hanno segnato le due gare uniti ancora una volta a tante disattenzioni arbitrali. La classifica parla chiaro, il quarto posto appare un miraggio oggi per la Roma. I giallorossi rimangono a quota 32 punti, appaiati alla Lazio. A preoccupare i tifosi ora ci si mettono anche le quote sul futuro di Mou.

Leggi anche: Calciomercato Roma, concorrenza proibitiva | Comanda la Premier League

Esonero Mourinho, tifosi della Roma spiazzati | La quota che preoccupa

Diciamolo subito, la quota sull’eventuale esonero dello Special One rimane invariata e molto alta: Goldbet lo banca a 10 volte la posta per esempio. Ma c’è un’altra quota che preoccupa i tifosi della Roma e che rischia di diventare un tormentone contro Mourinho stesso.

L’esonero appare piuttosto lontano secondo gli esperti, ma la quota che preoccupa i tifosi della Roma riguarda la possibilità di chiudere la stagione senza trofei. Il famoso “zero tituli” coniato proprio da Mou all’epoca dell’Inter viene quotato solamente a 1.12 . Evidentemente le ultime uscite hanno fatto crollare la fiducia dei bookmakers per quanto riguarda il futuro della stagione della Roma di Mou, nonostante i giallorossi siano già qualificati per gli ottavi di finale di Conference League ed in attesa di debutto nella Coppa Italia. Riuscirà Josè Mourinho a ribaltare tutti i pronostici ?