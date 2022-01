Calciomercato Roma, ribaltone al fotofinish | Annuncio Sky

Calciomercato Roma, è giunta ad una fase di svolta un’altra cessione in casa giallorossa: sorpasso all’ultima curva.

Giornata convulsa in casa Roma, e che registra un’ulteriore novità proprio in questi minuti sul fronte legato alle uscite. Non stiamo parlando né di Borja Mayoral né di Gonzalo Villar né di Diawara, per il cui addio bisognerà aspettare verosimilmente ancora qualche giorno.

Come riferito da “Sky“, infatti, è tornata a prendersi le luci della ribalta la questione legata alla partenza sempre più probabile di Riccardo Calafiori, a maggiore ragione dopo l’approdo nella Capitale di Maitland-Niles. Si credeva che fosse il Cagliari la destinazione più probabile per il terzino mancino cresciuto nelle giovanili giallorosse, ed invece si starebbe materializzando un vero e proprio sorpasso all’ultima curva.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, l’ultima idea porta in Russia | Occasione low cost

Calciomercato Roma, blitz del Genoa per Calafiori | Altro affare sbloccato

Con un blitz decisivo, infatti, il Genoa è piombato in pole nella corsa a Calafiori, migliorando le condizioni economiche sul piatto della bilancia e facendo saltare il banco. Staremo a vedere se e come il Cagliari reagirà, ma il sorpasso del “Grifone” ha tutta l’aria di essere quello decisivo. Inoltre, l’eventuale approdo di Calafiori all’ombra della Lanterna, sbloccherebbe il passaggio di Fares al Torino, con l’operazione da tempo impostata, ma con i liguri che hanno preferito temporeggiare per passare in rassegno il profilo dell’eventuale successore dell’ex Lazio. Tutte le strade portano a Roma, e più precisamente…a Calafiori: ore infuocate, vi terremo aggiornati qualora dovessero esserci ulteriori aggiornamenti in merito.