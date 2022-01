Calciomercato Roma, addio Zaniolo | L’entourage ha deciso

Calciomercato Roma, arrivano informazioni clamorose circa quello che potrebbe essere il futuro di Nicolò Zaniolo.

Il numero 22 è tornato in queste ore a disposizione del mister, dopo l’assenza della scorsa settimana contro la Juventus. Atteso e fortemente desiderato in questi due anni in cui è stato costretto lontano dal terreno di gioco, non ha però convinto del tutto fin qui.

Il gol in Conference League contro il Trabznospor aveva illuso un po’tutti, lasciando intendere come Mourinho potesse finalmente tornare a contare su un apporto offensivo che non poco era mancato a Fonseca e che non poca ingerenza avrebbe avuto anche ai fini della coesistenza con Tammy Abraham.

Se il bomber inglese, però, sembra finalmente essersi sbloccato e aver trovato continuità, diversa figura la situazione del numero 22 che ha fin qui timbrato un solo centro in campionato, distinguendosi sovente per prestazioni meno brillanti rispetto a quella cui aveva abituato i suoi tifosi in passato.

Lungi da noi voler maturare critiche nei confronti di quello che resta un talento e una speranza del bene giallorosso e della Nazionale, evidenziamo quanto emerso in queste ore circa la sua posizione che, per quanto suddetto, potrebbe iniziare a vacillare. Di seguito gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Roma, la bomba radiofonica su Nicolò Zaniolo

Continuando a riconoscere in lui qualità uniche all’interno dello scacchiere capitolino, indispensabili per il contributo in entrambe le fasi, riferiamo di un cambio di prospettiva a dir tutto inatteso a inizio stagione. Se ad agosto c’era infatti tanta attesa circa il rientro di “Nic”, ad oggi, la posizione dell’ex Inter pare essersi complicata.

Stando a quanto riferito dall’esperto di calciomercato, Enrico Camelio, sulle frequenze di Radio Radio, a Trigoria Zaniolo non sarebbe più considerato un incedibile. Lo stesso entourage pare aver iniziato a maturare consapevolezza circa la possibilità di uno scenario lontano dalla Capitale. Qualsivoglia discorso resta comunque da procrastinarsi alla prossima estate, anche perché, ad oggi, non si registrano offerte per lui.