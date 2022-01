Calciomercato Roma, è giunta l’ora dei saluti | Addio a zero

Calciomercato Roma, è arrivata l’ora dei saluti: addio a zero assai probabile per uno degli esuberi di inizio stagione

Un altro colpo di Pinto. Che come detto, adesso, ha principalmente in mente le uscite piuttosto che le entrate, visto che dopo aver preso Maitland-Niles sta per chiudere per Sergio Oliveira dal Porto. Pronti a salutare, come spiegato prima, ci sono Reynolds e Villar. Ma anche un altro elemento che è a Trigoria, ma che il campo non lo ha mai visto, sta trattando l’uscita.

Secondo quanto riportato infatti da TuttoSport, Davide Santon sta trattando con il general manager portoghese la risoluzione dei proprio contratto. Il terzino giallorosso è finito fuori rosa all’inizio della stagione ma la scorsa estate non è riuscito a trovare una sistemazione. Cosa che però potrebbe succedere adesso. Anche se alla Roma interessa poco, visto che lo farà da svincolato.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Pinto scatenato | Arriva in città

Calciomercato Roma, le destinazioni per Santon

Santon insomma è pronto a salutare la compagnia dopo sei mesi passati in disparte, con allenamenti individuali, e con le sue zero possibilità di entrare nelle rotazioni di Mourinho. Il quotidiano torinese inoltre spiega quali sono le possibili destinazione dell’ex Inter: Galatasaray e Karagumruk in Turchia – che si sarebbero già informate – e PAOK Salonicco in Grecia. Una nuova avventura fuori dall’Italia per Santon, che è pronto a lasciare il club giallorosso.

Pinto sta riuscendo nel proprio intento, quello di alleggerire il monte ingaggi e risparmia così qualcosa per i prossimi colpi di mercato. Non è detto infine che qualora ci fosse qualche altra uscita, non possa arrivare un altro elemento dentro la Roma di Mourinho. Che dopo la sconfitta con la Juventus ha pressoché salutato la possibilità di prendersi un piazzamento europeo per la prossima stagione, ma che ha ancora Coppa Italia e Conference League nel mirino. Magari potrebbe diventare un’annata con qualche titolo.