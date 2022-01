Calciomercato Roma, Pinto scatenato | Arriva in città

Il gm giallorosso è molto vicino a mettere a segno il secondo colpo del calciomercato della Roma. Giocatore pronto per le visite mediche

Porte girevoli in calciomercato invernale della Roma. Il gm Tiago Pinto si sta muovendo in questo primo mese del 2022 per migliorare al meglio la rosa a disposizione di José Mourinho. Il tecnico portoghese non ha mai nascosto la necessità di nuovi innesti per migliorare la rosa e per questo motivo l’ex ds del Benfica sta studiando diversi affari. Il primo è già arrivato a Roma ed è stato buttato nella mischia senza conoscere schemi o compagni. Ainsley Maitland-Niles, arrivato dall’Arsenal, ha dimostrato subito di poter sostituire Rick Karsdorp, in caso di necessità.

Il duttile esterno di 24 anni, infatti, ha giocato una buona prestazione contro la Juventus, nella gara persa per 4-3. All’inglese non si poteva chiedere molto, infatti, vista la velocità con cui si è evoluta la situazione. L’ex Arsenal, però, ha risposto presente e non ha fatto tornare sui loro passi né Mourinho che lo ha voluto, né Pinto che lo ha preso dopo una trattativa difficile. I movimenti, però, non solo sono in entrata, ma anche in uscita. Gonzalo Villar, infatti, è nel mirino di un club di Serie A e, visto che fino ad ora non ha mai giocato in campionato, potrebbe partire a gennaio.

Calciomercato Roma, Oliveira pronto a sbarcare a Roma

Uno dei reparti che José vuole rinforzare è sicuramente il centrocampo, con un nuovo innesto cercato sin dall’estate. Mentre ad agosto il più indiziato era Granit Xhaka, tornato di moda in questi giorni, in questo primo mese de 2022 è un altro il nome che orbita intorno a Trigoria. Si tratta di Sergio Oliveira, che sembra essere molto vicino a firmare con i giallorossi.

Secondo quanto riporta O Jogo, quotidiano sportivo portoghese, il giocatore oggi non è ancora passato al centro sportivo del Porto. La notizia, però, è che il centrocampista di 29 anni ha ricevuto il via libera per viaggiare e arrivare a Roma per svolgere le visite mediche. I due club hanno già un accordo di massima e il prestito dovrebbe costare ai giallorossi tra 1 milione e 1 milione e mezzo. A fine anno, infine, è stata disposta l’opzione di acquisto a 15 milioni, a cui vanno aggiunti altri milioni derivanti da determinati bonus. In caso di acquisto in estate, poi, la Roma offrirebbe un contratto di 4 anni a Oliveira che percepirebbe 2,5 milioni netti a stagione.