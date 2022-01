Calciomercato Roma, ormai è fatta | Arriva la doppia cessione

Calciomercato Roma, ormai è fatta: Tiago Pinto piazza una doppia cessione. Ecco chi è pronto a salutare Trigoria

Nella conferenza stampa del post partita di Roma-Juve, finita 4-3 per i bianconeri che hanno ribaltato il risultato, è emerso quanto alcuni giocatori non piacciano a José Mourinho. Dirla così, poi, è quasi un eufemismo perché il tecnico portoghese ha sottolineato i limiti di molti. Il principale problema è la mancanza di carattere e fragilità psicologica che ha portato alla rimonta la Juventus. L’allenatore giallorosso, poi, ha strigliato la squadra, colpevole di non essersi alzata al suo livello.

Dato che già a inizio stagione Mourinho ha chiesto a Pinto alcuni rinforzi e cessioni, il gm giallorosso si sta dando da fare in questa finestra invernale di calciomercato per migliorare la rosa della Roma. Il primo acquisto è già arrivato dopo la prima settimana di gennaio, con Ainsley Maitland-Niles che è stato subito buttato in campo contro la Juventus. Nei prossimi giorni dovrebbe anche chiudersi la trattativa per Sergio Oliveira in arrivo dal Porto. Insomma, sistemati gli innesti, serve adesso cedere qualcuno. E a quanto pare sono in due con la valigia in meno.

Calciomercato Roma, ecco la doppia cessione

Secondo quanto riportato da Il Tempo infatti, il general manager portoghese ha definito due uscite: quella di Reynolds e quella di Villar. L’esterno americano, che mai ha convinto Mourinho, è pronto ad andare in prestito all’Anderlercht: operazione secca senza nessun diritto di riscatto per il club belga. Alla fine della stagione, Reynolds, tornerà almeno inizialmente a Trigoria dopo sei mesi che, si spera per lui, possano far capire le potenzialità. Confermato, dunque, quanto scritto dal giornalista Daniele Trecca, che sabato scorso aveva parlato di alcuni dettagli da definire e di contatti previsti nel corso del weekend

Il centrocampista spagnolo invece è sempre più vicino a un ritorno in Liga. Trattativa anche questa in fase di chiusura.