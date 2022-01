Roma, è ufficiale | Nuovo caso Covid in squadra

Roma, incubo Covid: nuovo contagio in squadra ufficiale. Ecco la nota della società giallorossa che non svela il nome del calciatore

Non si ferma la scia di contagi dentro la Roma. Tutte le squadre, anche quella femminile, hanno diversi elementi positivi al Covid. Dopo l’ufficialità di un elemento positivo nella giornata di domenica, adesso la Roma ha comunicato che un altro elemento è positivo.

“L’AS Roma comunica che, a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, un calciatore, che ha completato il ciclo vaccinale, è risultato positivo al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare”. Questa la nota ufficiale della società giallorossa. La notizia positiva è una: che il calciatore in questione non ha bisogno di nessuna assistenza medica. Probabilmente merito anche del fatto che sia vaccinato.

Roma, un altro positivo al Covid

La società giallorossa per una questione di privacy non ha comunicato l’identità del calciatore in questione. Così come sta succedendo da un poco di tempo a questa parte. In ogni caso, un altro problema per Mourinho e anche per la squadra che adesso dovrà sostenere un nuovo giro di test per evitare la nascita di un focolaio importante.

Insomma, un momento così ma si sapeva anche. C’è da lottare in ogni modo per arrivare fino alla fine del campionato. Con tutti i problemi annessi e connessi al virus.