Calciomercato Roma, cessione a sorpresa | Spunta il Newcastle

Calciomercato Roma, spunta lo scenario a sorpresa in Premier League. Questi gli ultimi aggiornamenti.

Siamo ormai entrati nel vivo della campagna acquisti giallorossa. Tiago Pinto è atteso da un importante labor limae, destinato a plasmare la rosa sia in entrata che in uscita. Sul primo fronte sono arrivate importanti novità, come emerso dagli approdi di Sergio Oliveira e di Maitland-Niles.

Nei prossimi giorni, con ogni probabilità, l’attenzione del ds sarà rivolta essenzialmente alle cessioni, molte delle quali in programma da tanto tempo. Basti pensare agli scenari legati a Mayoral e Villar, il cui futuro appare lungi dalla Capitale da diversi mesi a questa parte, come evidenziato dalla gestione dello Special One nei loro confronti.

A ciò si aggiunga anche lo scenario Diawara, che ha vissuto proprio in queste ore una massiccia serie di cambiamenti come emerso dalle informazioni spagnole riportatevi. Se le uscite dei due iberici e dell’ex Napoli sembrano ferire in pochi e sorprendere ancora in meno, con un sentimento diverso potrebbero essere accolte le ultime notizie. Secondo queste ultime nelle prossime settimane potrebbe svuotarsi l’armadietto di un profilo a dir poco importante.

Calciomercato Roma, Newcastle su Smalling

Ci riferiamo all’interesse del Newcastle per Chris Smalling. Il centrale inglese ha vissuto fin qui una serie di problematiche fisiche che gli hanno impedito nei primi mesi di giocare con quella continuità che aveva contraddistinto la sua prima annata giallorossa. Dal suo approdo, escludendo le ultime due partite, il reparto arretrato sembra aver acquisito maggiore fiducia, soprattutto considerando la giovane età degli altri interpreti.

L’ex United, per età e fragilità, potrebbe però essere sacrificato al fronte di una giusta offerta. A confermarlo anche le informazioni riportate da Teleradiostereo, a detta delle quali il Newcastle avrebbe individuato nel numero 6 il giusto elemento per rinforzare una squadra che ha fin qui vissuto più difficoltà del previsto. Giusto però sottolineare (e rassicurare i tifosi della Roma) dicendo che, al momento, Chris non sembrerebbe del tutto soddisfatto della destinazione. Seguiranno aggiornamenti.