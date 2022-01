Calciomercato Roma, Mourinho pressa Pinto | Già scelti i prossimi tre colpi

Calciomercato Roma, Mourinho pressa Pinto: si iniziano anche a valutare i colpi estivi. Ecco i nomi che sono nel radar del gm portoghese

Non c’è tempo per respirare e non c’è tempo da perdere soprattutto. E dopo aver piazzato quelli che sono i colpi per questa sessione di mercato, con Maitland-Niles e Sergio Oliveira, Tiago Pinto è già proiettato con la mente al prossimo mercato estivo. Ovviamente, adesso, ci sono da piazzare gli esuberi e senza dubbio anche sotto questo aspetto il gm è messo a buon punto.

In poche parole, secondo quanto riportato da Il Messaggero questa mattina in edicola, Mourinho è in continuo pressing sul connazionale per riuscire a rendere la Roma una squadra forte, pronta subito a tornare in alto dopo un anno di ambientamento nella Capitale. E ci sono già i nomi di quelli che possono essere gli innesti per la prossima stagione. Uomini che sono entrati nel radar di Tiago Pinto nei mesi scorsi e che non sono mai usciti del tutto. Anzi, per niente.

Calciomercato Roma, i possibili colpi estivi

I ruoli dove intervenire sono noti: un centrale difensivo, un centrocampista e un’ala che può anche giocare come seconda punta vicino a un attaccante in grado di riempire l’area di rigore. E allora ecco che i possibili colpi sono quelli che girano da un poco di tempo nelle segrete stanze di Trigoria: vale a dire Senesi del Feyenoord, Xhaka dell’Arsenal e Kostic dell’Eintracht Francoforte. Su quest’ultimo però ci potrebbe anche essere l’interesse dell’Inter che potrebbe chiudere la trattativa a gennaio in vista anche di una possibile partenza di Perisic alla fine della stagione.

Insomma, gli obiettivi sarebbero ben chiari nella testa del general manager portoghese. Serve trovare le risorse per cercare di affondare velocemente il colpo. Non è un compito facile, ma nemmeno impossibile. Anche perché qualche euro nelle casse arriverà di sicuro: i 12 milioni del Marsiglia per Pau Lopez sono da tenere in considerazione.