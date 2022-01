Calciomercato Roma, terzo colpo in prestito | Lo manda Tuchel

La Roma non vuole fermarsi e punta un altro obiettivo per il calciomercato di gennaio. Affare possibile con il Chelsea.

José Mourinho ci era andato giù pesante, al termine della sfida contro la Juventus. Le parole dell’allenatore, scottato come tutto l’ambiente dalla folle rimonta appena subita, erano tornate ad evidenziare un limite che il tecnico aveva sottolineato già in passato. La squadra, secondo Mou, manca di carisma e personalità. Elementi fondamentali in alcune fasi delle partite e in alcuni passaggi chiave all’interno di una stagione. Per questo, il tecnico rimane convinto che la rosa debba essere profondamente rinforzata.

Da questo punto di vista il General Manager Tiago Pinto non sta facendo mancare il proprio impegno in sede di calciomercato. Il General Manager ha lavorato in questi mesi a stretto contatto con Mourinho, raccogliendo le impressioni e le indicazioni dell’allenatore. Gli arrivi di questi primi giorni di gennaio, con Maitland-Niles arrivato la scorsa settimana e Oliveira appena sbarcato a Roma, testimoniano la volontà della dirigenza di accontentare il tecnico.

Calciomercato Roma, ecco il terzo colpo | Prestito dal Chelsea

Eppure in casa giallorossa il calciomercato in entrata potrebbe non essere ancora concluso. Certo, Pinto è riuscito a intervenire rapidamente nei reparti in cui c’era maggiore urgenza, ma Mourinho non sarebbe certamente dispiaciuto se già a gennaio si riuscisse a inserire in rosa qualche ulteriore rinforzo. Molto dipenderà dal mercato in uscita – con il tentativo di piazzare qualche esubero – e dalle condizioni favorevoli che la dirigenza sarà in grado di strappare in sede di trattativa.

Da questo punto di vista potrebbero arrivare nei prossimi giorni su un nome di cui vi avevamo parlato, in esclusiva, tempo fa. Ci riferiamo a Malang Sarr, difensore francese del Chelsea. Ventidue anni, grande forza fisica e rapidità, Sarr potrebbe diventare un’opzione in casa Roma, per la gioia di Mourinho. Lo riferisce Il Messaggero. Secondo quanto riporta oggi il quotidiano romano, il club giallorosso sarebbe interessato ad acquisire il giocatore in prestito fino a fine stagione qualora si trovasse una soluzione per completare il trasferimento di Marash Kumbulla alla Fiorentina.