Calciomercato Roma, sbarca Oliveira | Spuntano nuove cifre

Il calciomercato della Roma va avanti: è il giorno dell’arrivo di Sergio Oliveira. Vediamo insieme cifre e dettagli dell’affare.

Giornate caldissime in casa Roma, dove la sessione invernale di calciomercato è entrata nella fase cruciale. Dopo l’arrivo di Ainsley Maitland-Niles, confezionato la scorsa settimana, il General Manager Tiago Pinto è sul punto di completare un’altra importante operazione in entrata. Sembra infatti essere arrivata nella serata di ieri la fumata bianca per l’arrivo di Sergio Oliveira, con il Porto che ha acconsentito a far volare il centrocampista già oggi nella Capitale: il volo del portoghese dovrebbe sbarcare alle 11:10 all’aeroporto di Ciampino.

Un acquisto che era sostanzialmente stato anticipato da José Mourinho nelle interviste al termine della sfida contro la Juventus, anche se l’allenatore non aveva esplicitato il nome del giocatore in arrivo. Per il portoghese, che oggi sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto, potrebbe essere fissato già per domenica l’esordio in giallorosso, con la Roma impegnata alle 18 allo Stadio Olimpico contro il Cagliari.

Calciomercato Roma, Oliveira sta per sbarcare | Tutte le cifre dell’affare

Oliveira è quindi il mediano di esperienza e spessore che Mourinho chiede sin dal momento del suo arrivo a Roma. Un acquisto che era stato rinviato l’estate scorsa e che si era reso nel tempo indispensabile. L’allenatore portoghese domenica pomeriggio aveva ancora una volta sottolineato come la squadra avesse bisogno di un elemento capace di portare personalità e carisma nello spogliatoio. Oliveira sembra l’elemento ideale, vista l’esperienza internazionale maturata in carriera.

Intanto emergono dettagli dell’operazione conclusa nelle scorse ore, al termine di una trattativa portata avanti con convinzione da Tiago Pinto. Secondo le informazioni a disposizione di Asromalive.it Oliveira arriva in prestito oneroso per un milione, cui potrebbero aggiungersi 500 mila euro di bonus. Fissate anche le condizioni del diritto di riscatto in favore della Roma, che per acquistare definitivamente il centrocampista dovrà sborsare 13,5 milioni di euro. A questa cifra si potrebbero aggiungere 3 milioni di bonus ritenuti facili da raggiungere e 2 milioni di bonus più complicati da centrare. Un’operazione che quindi, qualora si arrivasse al raggiungimento di tutti i bonus, potrebbe costare complessivamente 20 milioni al club gialorosso.

DANIELE TRECCA