Calciomercato Roma, Tiago Pinto rivela i dettagli sulla trattativa

La Roma ha piazzato il suo secondo colpo della sessione invernale del calciomercato e non potrebbe non essere finita qui.

La sensaizone è che la società capitolina abbia ancora qualche cartuccia da sparare per queste meno di tre settimane che rimangono alla chiusura ufficiale del calciomercato.

Un terzino destro e un centrocampista, i due giocatori che servivano con più urgenza, sono stati comprati in soli nove giorni di calciomercato. E chissà che i Friedkin e Tiago Pinto non si fermino qui. Adesso il grande lavoro sarà sulle uscite, con le trattative ormai prossime all’ufficialità che riguardano Reynolds all’Anderlecht, Calafiori al Genoa, e la coppia Villar – Borja Mayoral al Getafe, per quello che è anche un addio per l’attaccante spagnolo, il quale a fine anno avrebbe comunque concluso il prestito biennale.

Calciomercato Roma, Tiago Pinto presenta Sergio Oliveira

“Sergio Oliveira è un calciatore che offrirà alla nostra squadra qualità e personalità. In carriera ha vinto molto e ha accumulato una grande esperienza a livello internazionale, nelle più importanti competizioni per club e per nazionali“, ha detto il general manager della Roma nelle sue dichiarazioni riportate sul sito. Il gm portoghese ha poi aggiunto di come il calciatore abbia voluto fortemente la Roma: “La sua volontà di vestire la maglia giallorossa è stata decisiva per chiudere la trattativa: per noi portare nel club calciatori che vogliano indossare la nostra maglia è davvero molto importante”.