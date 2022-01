Roma, svolta Spinazzola: ecco la possibile data del ritorno in campo

Roma, Spinazzola scalda i motori: il suo rientro è sempre più vicino. Ecco quanto rivelato da “Sky” sulla data del ritorno in campo.

Ha visto il baratro, si è risollevato con quel sorriso sulle labbra che lo ha contraddistinto anche nei momenti bui. Perché lui è così, un gladiatore nell’arena della vita, e ora Leonardo Spinazzola è pronto a riprendersi la sua rivincita contro quella sfortuna che tante, troppe volte nella sua carriera gli ha messo i bastoni fra le ruote.

Il recupero dalla rottura del tendine d’Achille sta rispettando le tabelle di marcia, con “Spina” che ha una voglia matta di riprendersi quella corsia mancina del quale era diventato il legittimo proprietario a suon di prestazioni esaltanti ed incredibili scorribande, con le quali aveva impressionato tutti anche agli Europei. Proprio quell’infortunio patito in occasione dei quarti di finale degli Europei era apparso a tutti come l’ennesimo scherzo di un destino troppo cinico nei confronti di un ragazzo che ha sempre dato tutto sé stesso, e che ora vuole recuperare il tempo “perso”.

Roma, Spinazzola corre verso il rientro: spunta la data

E stando alle ultime indiscrezioni, l’attesa non si protrarrà ancora a lungo. Come riferito da Sky, infatti, il 15 gennaio è una data chiave, in quanto è fissato il consulto con il prof. Lasse Lempainen, il chirurgo che non solo lo ha operato, ma che gli è stato sempre vicino in questo percorso arduo e non privo di difficoltà. Nel caso in cui dovesse arrivare il nulla osta, potrebbe giungere nell’immediato anche la prima convocazione. Il match che dovrebbe sancire il ritorno in campo di Spinazzola potrebbe essere Roma-Genoa, gara in programma il 6 febbraio, dopo la sosta per le Nazionali. Mou, e tutto l’ambiente giallorosso, è pronto a salutare con giubilo il rientro di “Spina”: ormai manca davvero poco…