Calciomercato Roma, Pinto scatenato | Terzo colpo per Mourinho

Calciomercato Roma, dopo Maitland-Niles e Sergio Oliveira, Tiago Pinto è scatenato: possibile terzo colpo per Mou

Il mercato della Roma sembra non essere finito. Sì, proprio così: il general manager portoghese Tiago Pinto, dopo aver preso dall’Arsenal Maitland-Niles e dal Porto Sergio Oliveira, avrebbe in mente di piazzare un terzo colpo, assai importante. Almeno stando alle notizie riportate dal Corriere dello Sport questa mattina.

Chiuse le priorità, ingaggiando l’esterno e il centrocampista, adesso in ballo ci sono le cessioni. Villar e Mayoral sono pronti a salutare, Calafiori sta svolgendo le visite mediche col Genoa. E qualora dovesse uscire anche un altro centrocampista – in particolare Diawara – allora potrebbe anche arrivare un altro colpo: serve in mezzo al campo a differenza di un difensore centrale.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, sorpasso al fotofinish | Visite mediche e firma ufficiale

Calciomercato Roma, Pinto pronto al colpo

Si è parlato di Ndombele, in uscita dal Tottenham: ma è assai difficile visto lo stipendio che prende e visto quanto lo hanno pagato i Spurs dal Lione. E allora ecco che torna clamorosamente calda la pista che potrebbe portare alla corte dello Special One il centrocampista del Marsiglia Kamara. Il 22enne ha già fatto sapere di non voler rinnovare con il club francese il suo contratto che va in scadenza alla fine della stagione, e allora Pinto ci potrebbe fare un pensiero qualora si concretizzasse l’occasione. Che è quella, poi, di un’altra cessione come spiegato prima.

La concorrenza è alta, senza dubbio. Ci sono Newcastle e West Ham in pole position – sottolinea ancora il Corriere – ma la Roma al momento non sembra nemmeno tagliata del tutto fuori, anche perché i rapporti con la società di Ligue 1 sono ottimi. Insomma, potrebbe esserci un altro botto. Speriamo sia davvero così.