Calciomercato Roma, non si fermano le voci circa il futuro modus operandi di Tiago Pinto.

Il gm portoghese è atteso da una serie di operazioni che dovranno permettere di chiosare nel migliore dei modi la campagna acquisti. Quest’ultima si è aperta con l’approdo in prestito secco di Maitland-Niles, cui è seguito quello di Sergio Oliveira.

Il nuovo numero 27 arriva finalmente a rimpolpare un reparto all’interno del quale Mourinho vede defezioni già dallo scorso giugno. Da quando, cioè, chiese a Pinto di intavolare i primi discorsi per Granit Xhaka. Lo svizzero rappresentava il vero grande anelito dello Special One, che ben conosce le sue qualità.

I presupposti per arrivare al numero 34 c’erano tutti, soprattutto considerando la sua situazione contrattuale. L’atteggiamento maturato dai Gunners non è stato lo stesso palesato nelle scorse settimane per il su citato laterale inglese, essendo ben consapevoli dell’importanza di un giocatore che, però, dopo il rinnovo, è stato perseguitato da non poche problematiche.

Sfumato l’elvetico, in questi mesi sono stati numerosi i nomi di elementi finiti sulla wish list di Tiago Pinto. Complicatasi anche la pista Zakaria, alla fine, si è riusciti a ingaggiare il mediano iberico, da molti ricordato per la “famosa” doppietta siglata in Champions League alla Juventus.

Leggi anche —> Calciomercato Roma, via libera Mou | Lo vogliono Napoli e Juve

Calciomercato Roma, può arrivare un altro portoghese: c’è lo zampino di Mendes

Sergio, arrivato in prestito con diritto di riscatto, permetterà finalmente ai capitolini di vantare un equilibratore di gioco e un leader a centrocampo che, come da lui stesso ammesso, possa aiutare anche i compagni con la propria esperienza e un paradigma mentale orientato alla vittoria. Tutti fattori, questi, che non possono essere disegnati da Mou.

Nelle prossime settimane, però, l’ex Tottenham potrebbe abbracciare un ulteriore rinforzo. Ci riferiamo a Tomas Esteves, giovane terzino destro militante da 5 anni nel Porto e reduce anche da un’esperienza in Inghilterra con la maglia del Reading, con la quale ha collezionato ben 30 apparizioni. Prospetto interessante ma che da settembre ha giocato pochissimo. Jorge Mendes, suo procuratore, potrebbe avere una certa ingerenza affinché possa seguire la stessa strada percorsa da Oliveira. Anche perché, come riferito da “La Gazzetta dello Sport”, se n’è parlato proprio durante la negoziazione per portare il centrocampista a Trigoria.