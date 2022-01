Calciomercato Roma, via libera Mou | Lo vogliono Napoli e Juve

Calciomercato Roma, a poche ore dall’annuncio di Sergio Oliveira, potrebbero giungere altre novità circa il reparto di centrocampo giallorosso.

Questo rappresenta da tempo il vero e proprio punto debole della squadra di Mourinho, il cui andamento fin qui ha però in realtà palesato difficoltà non unicamente riconducibili alle defezioni nella zona di raccordo tra attacco e difesa. Pur figurando, quest’ultima, come quella maggiormente necessitante di migliorie, restano tanti i punti da toccare per migliorare un andamento fin qui infelice.

L’entusiasmo abbattutosi sulla Capitale dopo l’annuncio di José si è pian piano smorzato, a causa delle reiterate delusioni che hanno portato Pellegrini e colleghi a manifestare difficoltà non solo nei big match. Al triste filo rosso delle scorse stagioni si è infatti aggiunto quello legato ai troppi punti persi nelle gare, sulla carta, più abbordabili.

Bastino gli esempi di Venezia, Bologna o con la Sampdoria per ribadire la necessità di un percorso di crescita che permetta, nelle prossime 17 gare, di ovviare almeno in parte agli errori fin qui compiuti. Consapevoli che si vince e si perde sempre tutti quanti insieme, è bene però evidenziare quella che è stata anche l’involuzione dei singoli nell’ultima parentesi.

Calciomercato Roma, non convince Mou: Juve e Napoli alla contesa

Tra i vari annoverabili a questo corpus figura sicuramente Jordan Veretout che, oltre che ad aver perso quella prolificità che tanto lo aveva caratterizzato a Firenze così come nei primi due anni capitolini, ha iniziato a palesare difficoltà di rendimento sempre più evidenti. Il francese è ben lungi dal giocatore ammirato in passato e fortemente voluto da Fonseca due anni or sono.

Ciononostante, Mou è quasi sempre ricorso al suo utilizzo, consapevole di non avere, almeno fino all’arrivo di Sergio Oliveira, sostituti all’altezza. Non si esclusa, però, la possibilità di assistere alla cessione di Jordan che, stando a quanto riferito da CalciomercatoWeb.it, non è più un incedibile.

Al fronte di una giusta offerta, il numero 17 potrebbe cambiare casacca. Le interessate non mancano e, tra queste, ci sarebbero proprio Juventus e Napoli. Allegri e Spalletti non solo credono che Veretout possa fare al proprio caso ma sono soprattutto consapevoli di poterlo ingaggiare ad un prezzo abbastanza conveniente per il suo valore. Si parla di circa 25-30 milioni di euro.