Calciomercato Roma, cessione Ndombele: l’annuncio di Conte

Calciomercato Roma, cessione Ndombele: l’annuncio in diretta di Antonio Conte in merito al centrocampista che è in uscita dal Tottenham

Ndombele non continuerà la stagione con il Tottenham. Ormai è una cosa certa, questa. E non ci sono possibilità che si torni indietro. Il centrocampista, che mai è uscito dai radar di mercato della Roma, potrebbe essere un affare, ma solamente ad alcune condizioni. Di certo non di poco conto a dire il vero.

La situazione è questa: ieri, Ndombele, non è andato nemmeno in panchina nella semifinale di Coppa di Lega che gli Spurs hanno perso contro il Chelsea. E stimolato alla fine sulla questione, Antonio Conte ha annunciato che il francese è rimasto fuori per scelta tecnica. “Devo seguire la linea del club” ha aggiunto anche il tecnico italiano. Un segnale inequivocabile che la situazione è chiara in casa Tottenham.

Calciomercato Roma, la situazione Ndombele

L’affare – così come anche spiegato dal Corriere dello Sport – è difficile. Per due motivi, entrambi economici: il centrocampista prende 10 milioni di euro all’anno e la Roma per la seconda parte di stagione dovrebbe pagarne la metà. Una cifra che ovviamente non rientra nei budget di Pinto. La seconda è che gli Spurs hanno speso un enorme cifra per accaparrarsi le prestazioni del giocatore e che non hanno nessuna intenzione di cederlo in prestito senza inserirci, a quanto pare, un obbligo di riscatto oppure un diritto a determinate condizioni.

Insomma, come detto, non è facile riuscire ad arrivare al centrocampista che comunque sarebbe la classica ciliegina sulla torta di una campagna acquisti che al momento ha portato a Trigoria Maitland-Niles e Sergio Oliveira. Pinto potrebbe provarci di nuovo, anche perché il profilo piace a Mourinho. Vedremo.