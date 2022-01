Roma, emergenza per Mourinho | Quattro assenti contro il Cagliari

Roma, è emergenza per Mourinho: sono quattro i sicuri assenti contro il Cagliari. Formazione in alto mare per lo Special One

Emergenza per Mourinho, ormai abituato, sin dall’inizio della stagione, a dover fare i conti con infortuni e squalifiche. Contro il Cagliari saranno quattro i sicuri assenti. Ed è anche per questo motivo che lo Special One con ogni probabilità manderà in campo dal primo minuto anche l’ultimo arrivato Sergio Oliveira.

Soprattutto dietro, il tecnico portoghese, avrà delle grosse difficoltà: non ci saranno infatti Cristante e Ibanez che sono squalificato, ai quali si aggiungono Karsdorp e Smalling che saranno indisponibili. Migliorano infine le condizioni di El Shaarawy, ma il Faraone rimane in dubbio per la gara contro la squadra di Walter Mazzarri che viene da due vittorie di fila e che si è messa di nuovo in corsa per la salvezza. Insomma, un bel problema.

Roma, le possibili scelte di Mou

Tre centrali non ci sono. E allora lo Special One manderà di nuovo in campo i suoi uomini con il 4-2-3-1, che si è rivisto anche contro la Juve domenica scorsa. Rui Patricio tra i pali, linea difensiva con Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla e Viña, a centrocampo Veretout con appunto Sergio Oliveira, davanti Zaniolo -che ieri si è allenato e che quindi torna a disposizione – Pellegrini, Mkhitaryan, con Abraham centravanti.

Non dovrebbe discostarsi più di tanto da questa proposta la formazione che si potrebbe vedere dall’inizio contro gli isolani. Una gara fondamentale per la Roma che deve cercare di mettersi in tutti i modi alle spalle le due sconfitte contro Milan e Juventus. Un 2022 non iniziato bene. Ma è l’ora di reagire.