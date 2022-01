Calciomercato Roma, scontro in Serie A per l’attaccante | Scout a lavoro

Calciomercato Roma, gli scout giallorossi sono a lavoro per l’attaccante. Ma è scontro in Serie A: ecco le ultime sul possibile colpo di mercato

Non solo al presente, ma anche al futuro. L’occhio di Tiago Pinto guarda oltre la sessione di mercato invernale che ha regalato due innesti ai giallorossi e che ne potrebbe regalare anche un altro. Il general manager portoghese, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe in mente un altro colpo. In proiezione futura.

Gli scout sarebbero già a lavoro per un attaccante spagnolo, classe 2004, che non è solamente nel mirino della società giallorossa. Sì, perché anche l’Atalanta ci avrebbe messo gli occhi addosso. E di questi tempi lottare sul mercato con la Dea, che di problemi economici non ne ha, diventa sempre complicato. Ma lo scontro nella massima serie c’è. Gli occhi dei due club sarebbero puntati su un elemento del Cornellà.

Calciomercato Roma, si valuta Garrido

Nei radar ci sarebbe finito l’attaccante classe 2004 Carles Garrido, l’ennesima promessa che è sbocciata nel club di Barcellona dopo Jordi Alba e Keita Balde per fare qualche esempio. Ha già esordito tra i professionisti e potrebbe essere un investimento assai importante per il futuro. Sì, investimento, perché adesso Mourinho – che sta modellando la Roma a sua immagine e somiglianza – vuole solamente giocatori pronti da mandare in campo.

Ma rimane, come detto, l’occhio puntato al futuro. Ed è da leggere in questo modo l’interesse per il diciottenne. Che in Patria è seguito anche dall’Espanyol, in Francia invece lo starebbe valutando il Nizza. Insomma, Garrido sembra proprio avere delle qualità importanti che molti hanno cominciato a monitorare.