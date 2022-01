Calciomercato Roma, cessione ufficiale: c’è l’annuncio da parte del club giallorosso. Via in prestito fino alla fine della stagione

Un’altra cessione diventa ufficiale. Un altro elemento che ha trovato poco spazio che è stato piazzato in prestito fino alla fine della stagione. Si sapeva da ieri, visto che aveva sostenuto le visite mediche con il suo nuovo club, adesso è arrivato anche il comunicato della Roma.

“L’AS Roma rende noto di aver ceduto Riccardo Calafiori al Genoa a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022. Cresciuto nel settore giovanile del Club, il 19enne ha giocato 18 partite in giallorosso segnando una rete”. E’ ufficiale quindi il passaggio dell’esterno difensivo in Serie A: avrà così modo di mettersi in mostra con regolarità per tornare a Trigoria la prossima estate pronto magari a giocarsi una maglia da titolare.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Pinto pronto a chiudere | Colpo in prestito

Calciomercato Roma, terzo colpo in uscita

Dopo Villar e Mayoral che ieri sono tornati in Spagna, oggi arriva la terza cessione di Pinto in questa sessione di mercato. Ad un certo punto della stagione Calafiori sembra davvero potesse rimanere fino al termine del campionato visti i molteplici infortuni, ma con il rientro che ormai sembra alle porte di Spinazzola e con l’arrivo anche di Matland-Niles, lo spazio sarebbe stato minino pure in Conference League. Allora meglio per tutti questa scelta che permetterà a uno dei figli di Trigoria di “farsi le ossa” in una squadra che lotta per la salvezza. Servirà l’apporto di Calafiori al Genoa per centrare l’obiettivo, anche se rimane comunque assai difficile.

Operazione in prestito secco quindi. La certezza infine è che Calafiori il prossimo anno inizierà con la maglia giallorossa addosso. Poi si vedrà.